Tunceli'de nevruz kutlandı

Tunceli'de nevruz, Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

DHA
21 Mart 2021 Pazar, 13:40
Tunceli'de nevruz kutlandı
Abone Ol google-news

Tunceli'de bazı siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla nevruz kutlandı.

Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcisi katıldı.

Yurttaşların katılımıyla nevruz ateş yakılıp, halay çekilerek kutlandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler