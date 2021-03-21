Tunceli'de nevruz kutlandı
Tunceli'de nevruz, Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Tunceli'de bazı siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla nevruz kutlandı.
Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcisi katıldı.
Yurttaşların katılımıyla nevruz ateş yakılıp, halay çekilerek kutlandı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- İYİ Parti'de toplu istifa
- 320 milyon TL'lik ihale
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz
- Cübbeli'den Erdoğan ve diğer siyasetçilere teşekkür