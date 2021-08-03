Tunus'ta vekillere gözaltı furyası

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

El Karama Koalisyonu üyesi Maher Zid ve Muhammed Affes’in askeri bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Geçen cuma günü de bağımsız milletvekili Yasin el İyari ve Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd’in gözaltına alındığı açıklanmıştı. İyari’nin “ordunun itibarını zedeleme” suçlamasıyla yargılandığı ve temyiz sürecindeki dava nedeniyle iki ay hapsinin söz konusu olduğu kaydedildi. Zeyd hakkında “resmi belgeleri internetten izinsiz yayımlamak, eski Cumhurbaşkanı Sipsi’ye hakaretten” yargı kararlarının bulunduğu ifade edildi. Zeyd’in daha sonra serbest bırakıldığı belirtilmişti.

GANNUŞİ HASTALANDI

Öte yandan “ılımlı İslam” çizgisindeki Ennahda Hareketi’nin lideri, Meclis Başkanı Raşid Gannuşi’nin ise bir süre önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle önceki gün yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Basın Müsteşarı, “Durumu şu anda stabil ve doktorlar hastaneden ayrılabileceğini onayladı” dedi.

ERDOĞAN, SAİD İLE GÖRÜŞTÜ

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz’da meclisin tüm yetkilerini dondurmuş, Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelişmelerin ardından dün ilk defa Tunuslu mevkidaşı Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Tunus’un istikrarını, ve iç barışını korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, Tunus’un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade etti.