Turistlere yemek servisi açıp "yasaktan haberim yok" dedi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde ‘servis açılmayacak’ yasağına uymadığı belirlenen lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verildi. Lokanta sahibi uygulanan yasağın turistler için de geçerli olduğunu bilmediğini iddia ederek kesilen cezaya tepki gösterdi.
Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs kısıtlamaları kapsamında işyerleri ve vatandaşlar üzerinde denetimler gerçekleştiriyor. Manavgat İbrahim Sözen Caddesi Kapalı Çarşı girişinde bulunan bir lokantanın servis açmak suretiyle hizmet verdiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bahsi geçen lokantada turistlerin masalarda yemek yediğini gördü. Turistlerin ve diğer müşterilerin kimlik bilgilerini alarak uyarılarda bulunan ve yasal işlem uygulayan polis ekipleri, tutanak tuttuktan sonra lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verdi.
"Turistlerin muaf olduğunu biliyorum. Turistler gezebiliyor. Bir daha servis yapmayız" diyerek, polis ekiplerine tutanak tutmamaları konusunda talepte bulunan lokanta sahibi Hacı Çayır, tutanak tutan polisin "turistler sadece hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf" sözleri üzerine “Sonuçta bizim bilgimiz yok. Turistler muaf mı değil mi? Onu bilmiyoruz. Turist her tarafta geziyor. Ben yasağın Türklere olduğunu sanıyordum. Turistlere yasak var mı? Turistlere yasak olduğunu bilmiyordum” dedi.
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