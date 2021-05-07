Türk-Alman Üniversitesi, iktidarı eleştiren Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan hakkında hukuki süreç başlattı

07 Mayıs 2021 Cuma, 16:29

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair eleştirilerde bulundu.

Mehmet Murat Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan'la ilgili izlediği politikaları örnek verip "Politikalar değişebilir tabii ki ama "kiralık fikirliler" artık Sisi'ye "darbeci" değil, "güçlü, saygın lider", S.A. Kralı'na "katil" değil "dost" deme; ölümüne savunduklarını, ölümüne yalanlama modundalar! Bu pişkin sefillerin memlekete de hizmet ettiklerine de hayrı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.





ÜNİVERSİTE 'HAKARET' SAYDI

Bu sözlerinin ardından iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen Erdoğan'a karşı üniversite yönetimi harekete geçti.

Türk-Alman Üniversitesi'nden Erdoğan'ın paylaşımı üzerine yapılan açıklamada, "Fikir hürriyeti başkasına, özellikle de hükümete ve onun mensuplarına hakaret etme yetkisi vermez. Fikir hürriyetini bu kapsamda değerlendirdiği anlaşılan şahsa karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



