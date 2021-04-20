‘Eleştiri’ ne zaman ‘hakaret’ oldu?

20 Nisan 2021 Salı

Tiyatro sahnesinde geçen 60 küsur yıl. Evet, tam 63 yıldır tiyatro ile içli dışlı Genco Erkal. Önde gelen kurucularından biri olduğu Dostlar Tiyatrosu da 53 yaşında...

Birkaç gün önce, cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma açıldı Genco Erkal’ın ve adliyeye çağrıldı sanatçı. 2016’dan beri sosyal medya hesabından attığı mesajlar incelenmeye alınmış ve hakaret unsuru bulunmuş! Bugün 2021’deyiz! Şaşmamak elde değil. Ama artık hiçbir şeye şaşırmamaya alışıyoruz galiba. Hep mi böyleydik? Belki de...

Umarım yanılırım ama bu yazı çıktığında olur ya, dün soruşturmayı yapanlar “Pardon bir yanlış anlama oldu” diyerek dosyayı kapatmış olabilirler ki hiç sanmam. Ya da iki kıymetli sanatçımıza, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e yapıldığı gibi, Genco Erkal’la da bir hesaplaşma sürecine girilir. Birinci şıkkın olabilmesi için “Eleştiri nedir, ne değildir” sorusunun cevabını bilmek gerekir. Eleştirinin ne olduğunu özümsemiş olmak gerekir. Aynı yanlışa Akpınar, Gezen davasında da düştüler! Önümüzdeki çeşitli örnekler bugün iktidarda olanlarının eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizginin bilincinde olmadıklarının kanıtları zaten. Aksi takdirde, insan haklarını, demokrasiyi, özgür düşünceyi böylesine göz ardı eden uygulamalarla kıskaca almazlardı çevremizi diye düşünüyorum. Yine de Bernard Shaw’dan zeki bir deyişle noktalıyorum “eleştiri” konusunu: “Bir eleştirmen, günün koşullarını benimsediği an, dinamik gücünü yitirmiş demektir. Saati durmuştur artık...” Genco Erkal, saati hiçbir zaman durmayanlardan.

TOPLUMCU SANAT POLİTİKASI

Yıllardır izlediği toplumcu sanat politikasından asla ödün vermeden yol alan bir sanatçı Genco Erkal. 2019 yılında Prof. Ayşegül Yüksel’in yazmış olduğu Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni: Güneşin Sofrasında adlı kitabında belirttiği gibi, Dostlar Tiyatrosu repertuvarında yer alan yazarlar, oyunlar “Türk toplumunun ve Türk sanatının demokratikleşme sürecine katkıda bulunmak” amacını güden çalışmalardır. Aziz Nesin’den Can Yücel’e, Bertolt Brecht’ten Nâzım Hikmet’e ya da “Soruşturma”dan “Rosenbergler Ölmemeli”ye, “Galileo Galilei”ye, “Sivas 93”e seyirciyle buluşturduğu tüm yazarlar, tüm oyunlar toplumsal, politik, ekonomik sorgulamalar üzerine odaklanmıştır. Genco Erkal, kendisinin de sıkça vurguladığı gibi, yaptığı tiyatroda irdelediği sorunları aklın süzgecinden geçirerek taşır sahneye. Taşımaya da devam edecektir…

Şu noktada sadece “Geçmiş olsun sevgili Genco Erkal” diyorum. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz.