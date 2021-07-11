Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen turist gözaltına alındı

Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)
11 Temmuz 2021 Pazar, 21:50
Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen turist gözaltına alındı
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Büyükçekmece sahilinde iddiaya göre İran uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı.

Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. İşlemleri süren kadının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türk bayrağını yırttığı için gözaltına alınan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 


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