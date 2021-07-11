Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen turist gözaltına alındı
Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Büyükçekmece sahilinde iddiaya göre İran uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı.
Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. İşlemleri süren kadının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türk bayrağını yırttığı için gözaltına alınan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece
Kaymakamlığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, şüpheli hakkında adli ve idari
soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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