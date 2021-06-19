Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan emekçilerin salgındaki durumuna dair açıklama

19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye yüzde 7 büyürken emekçinin “ekmeğinin küçüldüğünü, aşının azaldığını” belirterek “Gelir artmış ama o artış bize değil, zenginlere yansımış. Pasta büyümüş ama işçinin dilimi küçülmüş” dedi. İktidarın işçi alacaklarını banka borçlarının arkasına attığını da kaydeden Kavlak, “Yazıktır, günahtır. Emeğiyle zar zor geçinen bu işçiler, bankalardan daha mı önemsiz?” sözleriyle tepki gösterdi.

BANKA DAHA MI DEĞERLİ?

Türk Metal Sendikası Ankara Şubesi’nin genel kurulunda yaptığı konuşmada sert mesajlar veren Pevrul Kavlak, Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtti. İşsizliğin patladığını, enflasyonun yeniden çift haneli rakamlara ulaştığını dile getiren Kavlak, “Hayat pahalılığı durdurulamıyor. Peki, biz bu zorlukları hep birlikte mi göğüslüyoruz? Hayır. Sıkıntıya, milletçe birlikte mi katlanıyoruz? Ne yazık ki hayır” diye konuştu.

Sendikalaşma hakkını özgürce kullanamadıklarını da belirten Kavlak, Europower’da örgütlendiklerini, bakanlıktan yetki tespit belgesini aldıklarını ancak işverenin durumu öğrenince arkadaşlarını işten attığını belirterek “Toplam 11 arkadaşımız Kod-29 bahanesiyle işten çıkarıldı” dedi. Kavlak, yasada sendikalaşma hakkını engelleyenlere hapis cezası öngörüldüğünü de anımsattı: “Peki, bunca yıldır siz hiç hapis yatan bir işveren duydunuz mu? Duymadınız... Duyamazsınız. Bu düzen işte böyle bir düzen, bu yasalar birilerine işlemez. Bedel ödeyen yine emekçiler olur.”

Kavlak, İcra ve İflas Yasası’nda işçi alacakları ile ilgili yapılan düzenlemeye de dikkat çekti. Türk-İş yönetimi olarak Çalışma, Adalet, Hazine ve Maliye bakanları ile yaptıkları toplantılarda “işçi alacakları” sorununu ilettiklerini kaydeden Kavlak, şunları söyledi:

“Bir işveren iflas ediyor, fabrikasını kapatıyor, herkes alacağını alıyor. Ama işçilerin kıdem gibi alacaklarına bir türlü sıra gelmiyor. ‘Bunu düzeltin’ dedik. ‘Haklısınız, bu bir haksızlık’ dediler. Ancak İcra İflas Kanunu’nda yeni bir düzenleme yaptılar. İşçi alacaklarını banka borçlarının arkasına üçüncü sıraya attılar. Ne istiyorsunuz bu insanlardan? Emeğiyle zar zor geçinen bu işçiler, bankalardan daha mı önemsiz? Bankalardan daha mı değersiz?”

‘ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIK, PAYIMIZI İSTİYORUZ’

Kavlak, eylülde başlayacak olan metal grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerini de hatırlatarak “Bu ülkeyi yönetenlerin de işverenlerimizin de siz emekçilere karşı sorumlulukları var. Pandemi koşullarında canı pahasına çalışan sizlere bu ülkenin, borcu var. Bu büyük bir borçtur. İşverenlerimiz, çarkları dönenler, biz ölümüne üretirken kârlarına kâr katanlar bunu ödeyecektir. Toplusözleşme görüşmelerinde, temel sloganımız bu olacaktır: Ölümüne çalıştık. Canımız pahasına çalıştık” diye konuştu.