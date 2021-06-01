Türk-İş ile Hak-İş yaklaşık 700 bin işçi için ücret teklifini hükümete sundu

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Hükümetle sendikalar arasında kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için zorlu geçmesi beklenen ücret pazarlığı başlıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu ile (Türk-İş) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), çerçeve sözleşme protokolü teklifini hükümete sundu. Teklifte ilk altı ay için yüzde 20 zam, sonraki 6 aylık dilimlerde ise enflasyon artı 3 puan refah payı talep edildi.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız’ın imzasıyla dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunulan teklif, 2021-2022 yıllarını kapsıyor. Ekonominin içinde bulunduğu durum nedeniyle sendikalar hükümet ile protokolün haziran ayı içerisinde imzalanmasını istiyor. Protokol, sendikaların imzalayacakları sözleşmeler için temel teşkil edecek. Teklifin ayrıntıları şöyle:

Taban ücret: Tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücreti 4 bin 800 TL’ye çekilecek. Yeni işe alınanların taban ücreti de bu tutarın altında olmayacak. İşe giriş ücreti, ikinci, üçüncü ve dördüncü altışar aylık dönemde, ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak belirlenecek.

Kıdem zammı: İşyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere, her yıl için kıdem zammı 35 TL/ay olarak uygulanacak.

Ücret zammı: İşçilerin ücretlerini çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra birinci yıl, ilk altı ay için yüzde 20 zam yapılacak. İkinci altı ay için de TÜİK tarafından hesaplanan en son temel yıllık tüketici fiyatları, Türkiye geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı uygulanacak. İkinci yıl, birinci ve ikinci altı aylarda da ücretlere enflasyon artı 3 puan refah payı oranında zam yapılacak.

Ek ödeme: Her yılın mayıs ayı içinde 1500 TL ve eylül ayı içinde 1500 TL olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere “ek ödeme” yapılacak.

Sosyal yardımlar: Birinci yıl için 700 TL/ay, ikinci yıl için 800 TL/ay sosyal yardım yapılacak. Her yıl Ramazan Bayramı’nda bin lira, Kurban Bayramı’nda 1500 lira olmak üzere bayram yardımı verilecek.

Gece ve fazla çalışma: Saat 20.00 ile 06.00 arasında çalıştırılan işçilere ücretleri yüzde 20 zamlı ödenecek. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenecek. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden 8 saati geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenecek.

Kadro talebi: Daha önce kapsam dışında bırakılan KİT ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık-yapım işi-çağrı merkezi vb. ihaleli işlerde halen taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçiler, kadroya alınacak. Kamuda taşeron uygulaması tamamen bitirilecek. Geçici işçiler kadroya alınacak. İlk defa sözleşme yapılacak işyerlerinde işçilere yıllık 60 gün ikramiye ve 52 gün ilave tediye ile birlikte toplam 112 gün ikramiye ödenecek.