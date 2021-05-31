Türk-İş ve Hak-İş'ten kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebi
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.
Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. Türk-İş ve Hak-İş kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.
4 BİN 800 TL'YE YÜKSELTİLSİN
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.
- İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.
- Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında bin 500 TL ek ödeme yapılması istendi.
- Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Kayıtlarda ne maske var ne de test kiti!
- Hanefi Avcı'dan çarpıcı 'Sedat Peker' yorumu
- Murat Yetkin: Şimdi ihtimaller ne?
- Tarihe geçecek kısalıkta canlı bağlantı
- Peker’in iddiaları ardından açıklama
- Peker masaya oturma zemini arıyor
- Atatürk'e hakaret etmişti! İmam Hatipliler'den tepki
- Silahlar Sağlık Bakanlığı’na ait araçtan çıktı
- Peker’in açmadığı Süleyman Soylu dosyası
- Karpuz üreticileri isyan etti