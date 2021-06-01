Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda iki madalya
Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın kadınlar 100 metre finalinde Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet bronz madalya kazandı.
Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde birlikte mücadele eden milli sporcularımızdan Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet de bronz madalya kazandı.
Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde millilerimizden Hamide Doğangün ve Zeynep Acet yarıştı.
Hamide Doğangün 18.61’lik derecesiyle gümüş, Zeynep Acet de 19.24’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
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