TTB'den Ali Edizer için çağrı

06 Ekim 2020 Salı, 16:30

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gülhane Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer için adli soruşturma çağrısı yaptı.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu imzasıyla yapılan "Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir!" başlıklı açıklamada Ali Edizer için, “Hekimlik uygulamalarının en temel etik ilkesi olan eşitlik ilkesini ihlal etmiş, cinsiyet eşitliğini reddetmiştir. Görevlerinin iptali yetmez, başka bir kamusal alanda görevlendirilmeleri de engellenmelidir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sosyal medya hesaplarından erkeklere boşanma yerine ikinci eş alma çağrısı yapan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Başhekim yardımcısı Ali Edizer’in görevine son verilmiş olması yetmez, acilen cinsiyet ayrımcılığı yapmak ve eşitlik ilkesine aykırı davranmaktan soruşturma açılmalıdır.

Yaptığı açıklamada görülmektedir ki Ali Edizer kadın ve erkeği eşit hakları olan yurttaşlar olarak görmemekte ve erkeğin hak sahibi olduğu kadınların erkeğe bağımlı olarak erkeklerin belirlediği ilişkiler içinde yaşaması gerektiğini düşünmektedir. Bu düşüncelerin hayata geçirilmesi için çağrı yapmaktadır. Toplumsal ilişkileri cinsiyetlerin eşitliğini kabul ederek kuran ve sürdüren ülkemizde bu anlayış ve çaba içerisinde bir insanın kamusal bir hizmet alanında çalışması ve yönetici olarak bulunması kabul edilemez. Bizler bu durumun münferit olmadığını biliyoruz. Cinsiyet eşitliğinin, İstanbul Sözleşmesi’nin her gün tartışma konusu yapıldığı, erkeği güçlendiren kadını öldüren politikaları reddediyoruz ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Medeni Kanun’u tanımayan, cinsiyetçi tutum alan Ali Edizer hekimlik uygulamalarının en temel etik ilkesi olan eşitlik ilkesini ihlal etmiş, cinsiyet eşitliğini reddetmiştir. Bu şekilde tutum alanların var olan görevlerinin iptali yetmez, başka bir kamusal alanda görevlendirilmeleri de engellenmelidir;

Çünkü; toplumsal ilişkilerimizi düzenleyen anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düşünce ve davranış içerisindedir.

Çünkü; devlet kadın erkek eşitliğini korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu eşitliğe aykırı davranan birinin kamusal görev ve sorumluluğu olamaz.

Çünkü; kadınların en çok boşanmak istedikleri için öldürüldüklerini biliyoruz. Erkeklere boşamayın demek boşanmak isteyen kadınların kocaları tarafından öldürülmesini meşrulaştırır. Kadın cinayetlerini teşvik eden bir kişi kamusal görevde bulunamaz.

Çünkü; kadın erkek eşit haklı insanlar olarak çalıştığımız işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı artarak devam eder.

Çünkü; çalıştığı SBÜ gibi pek çok hekimin uzmanlık eğitimi aldığı bir kurumda kadınların eğitim hakkının ayrımcılığa karşı güvence altında olması mümkün olamaz.

Çünkü; kadını erkeğe tabi gören bir anlayış kadının sağlık hakkını önceleyen bir hekimlik mesleği icra edemez.

Sağlık Bakanlığı’nın Ali Edizer’in görevine derhal son vermesi yetmez. Ali Edizer’in medyaya yansıyan, yoğun bakım hastası için hekimlik etik kurallarına aykırı söylemlerinin kurullarımız tarafından değerlendirilecek olması ile birlikte, bir daha kamusal hizmetlerde görev alması bakanlık tarafından engellenmeli ve görevli olduğu süre içerisinde yerine getirdiği uygulamalar hakkında Medeni Kanun’u reddetme, eşitlik ve cinsiyet eşitliğini ihlal eden uygulamalar açısından soruşturma açmalıdır. Sağlık Bakanlığına çalışanlara ve topluma karşı sorumluluğunu tekrar hatırlatıyoruz: eşitlik ilkesi ve cinsiyet eşitliği mesleğimizin vazgeçilmezidir. "