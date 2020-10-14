Türkan Elçi, eşi Tahir Elçi'nin davasına stajyer avukat olarak katılacak

14 Ekim 2020 Çarşamba, 10:13

Diyarbakır'da 2015 yılında yaşanan çatışmalarda zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması düzenledikten dakikalar sonra öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, davaya stajyer avukat olarak katılacak. Türkan Elçi'nin meslek hayatının ilk duruşması eşinin cinayet dosyası oldu.

Tahir Elçi'nin davasının ilk duruşması 21 Ekim'de Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Türkan Elçi, eşi hayattayken başladığı hukuk fakültesinden bu yıl mezun olmuştu. Türkan Elçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ömrün boyunca hukuk mücadelesine inanıyorsun, hukuka inanan eşinden ilham alarak hukuk okuyorsun, stajyer avukat olarak meslek hayatının ilk duruşması eşinin cinayet dosyası oluyor. 21 Ekim günü (beş yıl aradan sonra) nihayet birileri ilk kez yargılanacak."