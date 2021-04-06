Türkiye, 50 bine dayanan günlük vaka sayısı ile dünya ikincisi

06 Nisan 2021 Salı, 20:35

Koronavirüs verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıkmasıyla vaka sayısında birinci oldu.



Günlük vaka sayısının 115 bin 246 olduğu Hindistan ise, dünya genelinde birinci sırada yer aldı. Sıralamada Hindistan ve Türkiye'nin ardından 3. sırada ise 19 bin 807 vaka ile ABD yer aldı. ABD'yi İran ve Ukrayna takip etti.



