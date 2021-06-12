Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu

12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Törende, gazetemiz yazarı Işıl Özgentürk, Ankara Haber Müdürümüz İklim Öngel, muhabirimiz Zehra Özdilek ve foto muhabirimiz Kurtuluş Arı, ödüllerini aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerine törenle takdim edildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Mesleği çökertmek isteyen gruplara karşı meslektaşlarımızın verdiği ayakta kalma ve dik durma mücadelesini meslek örgütümüz olarak var gücümüzle destekliyoruz. Direniyoruz, sonuna kadar direneceğiz” dedi. TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun konuşmasının ardından ödüllerin dağıtımına geçildi. “Köşe yazısı” dalında 13 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan “Kızışmış Erkekler Örgütü!” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulunan gazetemiz yazarı Işıl Özgentürk’ün ödülünü ve “Siyasal” dalda ise 18 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan “Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş” başlıklı haberiyle ödüle layık görülen Ankara Haber Müdürümüz İklim Öngel’in ödülünü yazarımız Miyase İlknur teslim aldı.

“Araştırma” dalında 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan “Zindaşti trafiği” başlıklı haberiyle ödüle layık görülen muhabirimiz Zehra Özdilek ödülünü, TGC Başkan Yardımcısı ve FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün elinden aldı.

“İnsanlık Öldü” fotoğrafıyla “fotoğraf” dalının kazananı foto muhabirimiz Kurtuluş Arı’ya ödülünü TGC Balotaj Kurulu Başkanı Hilmi Hacaloğlu sundu.