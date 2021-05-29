Türkiye, NATO’nun Belarus adımını yumuşattı: Turist çekebilmek için iddiası

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:31

Türkiye, NATO üyelerinin Belarus'un hava sahasındaki bir yolcu uçağını geçtiğimiz geçen hafta sahte bomba ihbarı yaparak indirmesine ve içinde bulunan gazeteciyi tutuklamasına verdiği tepkinin yumuşatılması için baskı yaptı.

NATO'nun 30 üyesi çarşamba günü yaptıkları iki paragraflık açıklamada Ryanair'e ait yolcu uçağının zorla indirilmesi ve içinde bulunan Roman Protasevich isimli muhalif gazetecinin tutuklanmasını kınamıştı.

Stoltenberg yaşanan hadisenin "devlet eliyle hava korsanlığı" olduğunu ve "şok edici" bir gelişme olduğunu ifade etmişti.

Diplomatlar, Ankara'nın Batılı ülkelerin Belarus'a karşı yaptırım uygulanmasını destekleyen ve ülkede bulunan politik mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan ifadelerin açıklama metninden çıkarılması konusunda ısrar ettiğini iddia etti.

‘RUS TURİSTLERİ ÇEKEBİLMEK İÇİN’

Diplomatlar, Ankara'nın Belarus'un en yakın müttefiği Rusya ile ilişkilerini korumak ve Minsk'e günlük sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları üzerinden Belarus'a ile kurulan ekonomik ilişkileri muhafaza etmek için olabileceğini öne sürdü. Bir diğer ihtimalin ise Türkiye'nin Rus turistleri ülkesine çekebilmek için böyle bir adım attığı olduğu belirtildi.

Reuters haberinde, Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkındaki sorulara haber yayımlandığı sırada cevap vermediği belirtildi.

NATO’DAN AÇIKLAMA

Bir NATO yetkilisi "NATO Konseyi'nin Belarus ile ilgili açıklamaları 30 üye ülkenin ortak kararı ile yapıldı. NATO içerisinde yapılan görüşmenin gizli olan detaylarını açıklamayacağız" dedi.