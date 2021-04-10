Türkiye Taşkömürü Kurumu, eksik personel nedeniyle 1.2 milyar TL zarar etti

10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Genel müdür Kazım Eroğlu’nun ezikliğini yaşadığını söylediği zararın gerekçesi, “Yeterli sayıda yeni alım yapılmadığı için eksik işçi ile çalışmak ve yeterince üretim yapamamak” oldu. TTK’nin, 2 bin 298 TL’ye mal ettiği kömürü, 436 TL’ye sattığı da açıklandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu’nda 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesapları ele alındı. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kurumdaki personel dağılımına ilişkin “Günlük itibarıyla şu anda yeraltı 6 bin 332, yer üstü 1387, toplam memur 1272; kurum olarak 8 bin 991. Norm kadro olarak eski kabulde 5 bin 68 kişilik bir pano ayak üretim işçisi sayısı ise şu anda fiili olarak 3 bin 170” bilgisini verdi.

Soma ve Ermenek’teki faciaların ardından 303 olan çalışma işgününün yasal düzenlemelerle 250 güne indirildiğini belirten Eroğlu, sonrasında “keskin bir kırılma baş gösterdiğini” ekledi. Salgın nedeniyle 2020 Nisan ve mayıs aylarında çalışamadıklarını da belirten Eroğlu, şu anda sadece enerji ve demir-çelik sektörüne satış yapabildiklerini dile getirdi. Eroğlu, “Enerji sektöründeki mevcut satışımız genelde yüzde 60 oranında devam ediyor; demir çelik sektöründeki satışımız da yüzde 38-40. Fakir fukaraya, sosyal hizmetlere verdiğimiz kömür son dönemlerde 30-32 bin ton bandında devam etmektedir” dedi.

MALİYET AŞIRI ARTTI

2010-2020 yılları arasında toplam 615 milyon 856 bin TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, kurumun mali durumu hakkında da bilgi verdi. Eroğlu’nun komisyon tutanaklarında yer alan açıklaması şöyle:

“2015’ten itibaren 250 işgününe düşmemizden dolayı maliyetlerimizde anormal bir artış var. Ticari maliyetimiz 2020 yılında 2.298 TL, satış fiyatımız 436 TL. Maliyette girdilere baktığımızda yüzde 60 toplam personel gideri. Gelirler 2020 yılında 461 bin 590, giderlerimiz 1 milyar 759 milyon 982 bin TL. Zararımız 2020 yılında 1 milyar 298 milyon 320 bin TL. Dolar bazına eskale ettiğimiz zaman 216 milyon 387 bin.”

Şu anda yeterli düzeyde üretim olmadığını kabul eden Eroğlu, şunları söyledi:

“Kurumsal olarak 1980’li yıllara kadar yurtdışından ithal kömür almadan Kardemir ve Erdemir ihtiyacını karşılayan bir üretimimiz vardı. Bütün samimiyetimle, arkadaşlarım sadece bunu bile karşılayamamanın ezikliğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Bir an önce en azından o yıllardaki vardığımız seviyeye ulaşmak ana hedefimiz. Kişi başına maksimum 800-900 kilogramları biz

yeraltında bir veya iki sene bulabildik, genelde 600-700 kilogram seviyelerinde devam etti. Yarı mekanizeyi oturtabilirsek şu anda bizim önümüzde hiçbir engel yok.”