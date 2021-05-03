Türkiye Tenis Federasyonu'nun hedefi farkındalık yaratmak

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:39

Türkiye Tenis Federasyonu, sporun ve toplumun farklı sorunlarına karşı farkındalık yaratmak için "Tenisle Biriz" projesini hayata geçireceğini ve projenin detaylarını internet sitesinden duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonu, "Tenisle Biriz" projesiyle sporda fırsat eşitliği, çocuk koruma, sürdürülebilirlik, mental sağlık, sporda kadın katılımını destekleme, cinsiyet farklılıklarından dolayı maddi eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve yönetim kademesinde kadın sayısının artırılmasını amaçlarken; antrenörlerin seminer ve eğitimlerinde çocuk koruma üzerine çalışmalar yaparak herkesin eşit spor yapabilmesi için düğmeye bastıklarını açıkladı.

Federasyon, tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşümünün sağlanması ve çevreye karşı duyarlı olunmasının alışkanlık haline getirilmesi için düzenledikleri organizasyon ve etkinliklerde; plastik kullanımının azaltılması, kâğıt tüketiminin azaltılması, su tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm programlarının uygulanması, enerji tüketimini azaltan ürünlerin kullanılması konusunda faaliyetlerin yürütüleceğine vurgu yaptı.

Türkiye Tenis Federasyonu, projenin mental sağlık ayağında ise sporculara, antrenörlere, tenis kulüplerine ve idarecilerine yönelik eğitimlerin verilmesini ve sporcu mental destek merkezlerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.

"HEDEF, YÖNETİMDE EN AZ İKİ KADIN ÜYE"

Projenin 2024 yılına kadarki hedefleri şunlar:

- Çalışma ortamında kadın erkek dengesinin sağlanması,

- Muadil pozisyonlarda maaş ve primlerin eşitlenmesi,

- TTF Yönetim Kurulu'nda en az 2 kadın üyenin bulunması,

- 18 yaş altındaki sporcularla çalışan tüm antrenörlerin çocuk koruma eğitimlerini tamamlamış olması,

- Türkiye Tenis Federasyonu Çocuk Koruma Programı'nın oluşturulması,

- Uzman bir danışma ekibiyle takip sisteminin hayata geçirilmesi,

- Tenis kulüplerine ve kulüp yöneticilerine yönelik çocuk koruma politikaları hakkında bilgilendirilmesi,

- Federasyona bağlı ofislerde, tesislerde ve organizasyonlarda plastik kullanımının sıfıra indirilmesi,

- Bağlı tüm organizasyon ve turnuvalardaki akreditasyon sistemlerinde geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması,

- Tüm tenis kulüplerinde plastik tüketiminin minimuma indirgenmesi ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratılması,

- Sporcu mental destek merkezinin hayata geçirilmesi,

- Tüm antrenörlere sporcu psikolojisi ile ilgili temel eğitim verilmesi,

- Tenis kulüplerine ve idarecilerine yönelik eğitimlerin tamamlanması.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisin ve sporun birleştirici gücüne inandığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Tenisle Biriz projesiyle birlikte hem ülkemiz tenisine, hem de toplumumuza fayda sağlamayı ve toplumu ilgilendiren önemli konularda sosyal farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu projede tenise değer katan tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürüteceğiz. Tenis camiası olarak tüm paydaşlarımızla büyük bir aileyiz ve biriz, ortak amacımız ise tenis sporunu en ileri noktaya taşıyabilmek. Birçok önemli konuyu ele alan ve çözüm üreten bu projemizin de tenisimizin gelişimi ve farkındalık oluşturmak için oldukça önemli olduğuna inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."







