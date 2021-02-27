Türkiye Tiyatro Vakfı’ndan online etkinlikler

27 Şubat 2021 Cumartesi, 00:09

TTV, Hrant Dink Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat’la birlikte düzenlediği “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisinden sonra çalışmalarını online etkinliklerle sürdürüyor.

TTV’nin online etkinlikleri, “Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları”, “Tiyatromuzda Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları”, “Tiyatro Atölyesi” ve “Çocuk Atölyeleri” olmak üzere dört ana başlıkta düzenlenecek.

“Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları” başlıklı bölümde Türkiye tiyatro tarihi üzerine ilgi ve merak uyandırma hedefiyle yeni bakış açılarının oluşturulacağı ve farklı okuma biçimlerinin sunulacağı bir dizi sohbet gerçekleşecek.

“Tiyatromuzda Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları”nda dünden bugüne tiyatro metinleri, gösterileri üzerinden toplumsal cinsiyet okumaları yapılacak.

“Tiyatro Atölyesi” bölümünde çağdaş Türkiye tiyatrosunun çeşitli pratiklerinin ele alınacağı atölye ve seminer çalışmaları düzenlenecek.

“Çocuk Atölyeleri” bölümünde ise çocukların masaldan öyküye, oyundan mimariye farklı alanlarda kendi dünyalarını oluşturmalarına zemin yaratılacak.

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları

Konuşmacı: Cemal Ünlü

Başlık: “Leblebici Horhor’dan Luküs Hayat’a Türk Opereti” (Dikran Çuhacıyan, İstanbul Operet Heyeti, Süreyya Operet’i, Şehir Tiyatrosu Operetleri)

Tarih: 12.03.2021 Cuma 18:30

Konuşmacı: Dilek Özhan Koçak

Başlık: “19.yüzyıl İstanbul’unda kültürel dönüşüm ve Osmanlı Tiyatrosu’nun doğuşu”

Tarih: 26.03.2021 Cuma 18:30

Konuşmacı: Cemal Ünlü

Başlık: “Kantolar, kantocular”

Tarih: 16.04.2021 Cuma 18:30

Çocuk Atölyeleri

‘6 HAFTADA DÜNYA TURU: Masal Bilim Oyun Yolculuğu’

Kapalılık günlerinde çocuklara yeni yerler görme, yeni kültürlerle, uygarlıklarla tanışma keyfini yaşatacak atölye, çevrimiçi yapılacak. Çocuklar her hafta yeni bir ülkeyi ziyaret edip, yeni bir kültürü tanıyacaklar.

Eğitmen: Senem Donatan Mohan

Tarihler: 6 – 13 – 20 – 27 Mart, 3 – 10 Nisan, Toplam 6 hafta.

‘MASALLARIN DÜNYASINDA: Kendi Masalımı Yazıyorum’

Masalların çocuklara “hikâye anlatıcılığı” (storytelling) yöntemiyle aktarılacağı çevrimiçi bir atölye. Altı hafta sürecek bu atölye çalışmasıyla çocuklar bir yandan bol bol masal dinleyip oyunlarla eğlenirken, bir yandan da masalların yapısını öğrenerek kendi masallarını yazacaklar.

Eğitmen: Roza Erdem

Tarihler: 7-24 Nisan ve 1-15-22-29 Mayıs. Toplam 6 hafta.

Tiyatro Atölyesi / Seminer Dizisi

VÜCUDa Gelmek – Türkiye’de Beden Hafızası ve Çağdaş Sahne

Üç oturumdan oluşan seminerde Türkiye’nin Cumhuriyet ile birlikte ivme kazanan modernleşme serüveni dans eden bedenler üzerinden okumaya çalışılacak. Türkiye’de 1930’lardan itibaren daha görünür şekilde yaşam bulan Batılı klasik dans geleneğinin, ulus yapılanması, yerellik/özgünlük tartışmaları, modernleşme ve batılılaşma pratikleri bağlamında günümüze dek geçtiği yollara bakarak bugün çağdaş dans sahnesinde üretilen sanatsal işleri yorumlanacak.

Eğitmen: Zeynep Günsür

Tarihler: 4 – 11 – 18 Mart. Toplam 3 hafta

Tiyatromuzda Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları

Dünden bugüne tiyatro metinleri ve/veya gösterileri üzerinden toplumsal cinsiyet okumalarının yapılacağı konuşmalar Ebru Nihan Celkan ile başladı, Hülya Adak ile sürecek.

Etkinliklere dair daha detaylı bilgi için buraya bakılabilir.