Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2021 Salı, 13:17
Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapacak
Abone Ol google-news

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gemlik, bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapılacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler