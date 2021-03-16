Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapacak

16 Mart 2021 Salı, 13:17

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gemlik, bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapılacak.