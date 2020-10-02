Türkiye ve Yunanistan arasında NATO 'acil irtibat hattı' kuruluyor
Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahında yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg memnuniyetini açıklarken, iki ülke arasında "acil irtibat hattı" kurulacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahında yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı" ifadeleri yer aldı.
Doğu Akdeniz'deki koordinasyonun teknik detayları 5 Ekim'deki toplantıda görüşülecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO'dan yapılan açıklamada da, Doğu Akdeniz için Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğu bildirildi.
Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun "iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları sayesinde mümkün olduğunu" belirtti.
Stoltenberg,"Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
Video Haberler
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması