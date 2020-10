Türkiye Yapay Zeka Haftası 19 Ekim’de başlıyor

16 Ekim 2020 Cuma, 17:05

Türkiye’deki yapay zeka çalışmalarının desteklenmesi için yola çıkan ve ekosistemin büyümesine büyük katkılar sağlayan TRAI’nin 19 Ekim’de başlayacak etkinliğinde yer alacak sunum ve panellerde yapay zeka hakkındaki son gelişmeler paylaşılacak.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği TR AI Week, yapay zeka tabanlı işlerin farklı sektörlerde ürettiği somut katma değerin ele alındığı çevrimiçi etkinlikler serisi olacak.

Yapay zeka teknolojilerinin sağladığı avantajların bilinirliğinin yaygınlaşmasını ve yapay zeka ekosistemini oluşturan farklı paydaşları katma değer oluşturabilecek bir platformda bir araya getirmeyi hedefleyen bu etkinliğe; Eczacıbaşı Holding, SabancıDx, Koç Sistem, Türkiye İş Bankası, SAS Türkiye ve Orta Asya, CBOT, ALJ Finans, Mercedes Benz Otomotiv AŞ, Digitopia, Ford Otosan, Albaraka Türk Katılım Bankası, KoçDigital, Avivasa, Renault, Aksigorta, Borusan Lojistik, Huawei, Anadolu Sigorta, Borçelik, Bahçeşehir Koleji, IBM Danışmanlık, Turkcell, Enerjisa, Analythinx, Arçelik, Vector Institute, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tazi, CCI, Kordsa, Copenhagen Capacity, Global AI Networks, Etiya, Afiniti, HPE, Hitachi Vantara, Tüpraş, Sun Gurubu, Yapı Kredi Teknoloji, Microsoft, Inted, Google Cloud, McDonalds, Onicorn, Glasshouse, LC Waikiki, AWS, Boğaziçi Üniversitesi, Schneider Electric gibi Türkiye ve Dünya’nın önde gelen şirketlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerinden ve girişimlerden konuşmacılar katılacak.

TR AI Week’teki Eğitimler:

Amazon Web Services

TR AI Week kapsamında, Amazon Web Services (AWS) “Machine Learning on Amazon: Build, Train, Tune, Deploy ML Projects at Scale” başlıklı “Makine Öğrenimi” eğitimini gerçekleştirecek. 100 kişinin katılabileceği eğitimde, Amazon Sagemaker Studio’nun nasıl çalıştığı uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşılacak.

Google Cloud

TR AI Week kapsamında, Google “Machine Learning with Google Cloud AI Platform” başlıklı eğitimini düzenleyecek. Bu eğitimde katılımcılara Google Cloud AI Platform servisleri kullanarak Tensorflow ve BigQuery ML ile nasıl ML modelleri geliştirip, deploy edip, tahminleme yapılması uygulamalı olarak gösterilecek.

Microsoft

TR AI Week kapsamında, Microsoft’un düzenlediği “Yapay Zeka Servislerine Genel Bakış” eğitiminde Microsoft Bilişsel servisleri, Microsoft Bot Framework ve Azure Machine Learning hizmeti gibi birçok konu incelenecek. Veri ve yapay zeka konusunda ilgisi olan herkesin katılabileceği eğimi kaçırmamak için hemen kayıt olun.

Analythinx

Analythinx, TR AI Week kapsamında veri bilimini ve veri mühendisliğini yeniden tanımlayan, yeni nesil platform Dataiku’da AutoML ile hızlı ve kolay bir şekilde model geliştirmeyi deneyimleyen bir eğitimi katılımcılarla paylaşacak.

Amazon Web Services

TR AI Week kapsamında, Amazon Web Services (AWS) “Architecting ML on AWS Challenge: Design a new ML solution in 2 days” isimli “eğitim + ödüllü yarışma” gerçekleştirecek. 100 kişinin katılabileceği challenge kapsamında katılımcılar hem makine öğrenimi sistemleri tasarlamayı öğrenecek, hem de düzenlenecek yarışmada ödül kazanabilecek.

“YAPAY ZEKA HER ŞEYİ AKILLI HALE GETİRECEK”

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Kurucusu Halil Aksu yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Ocak 2017’de bir fikir, bir heyecan ve 5 kişilik kahraman bir ekiple başlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, 3,5 yılda ülke çapında tanınan, ekosistemin gelişimine şahitlik ve liderlik eden, yapay zeka farkındalığının 7’den 70’e gelişmesine ciddi oranda katkı sağlayan, yurt içinde ve yurt dışında pek çok paydaşı olan bir faaliyet haline geldi. Yapay zeka medeniyetimizin yeni işletim sistemidir. Herkesi ve her şeyi etkileyecek, akıllı hale getirecek. Bu devrimi herkesin iyice anlaması, nimetlerinden yararlanması, tehditlerinden korunması gerek."

TR AI WEEK’E KİMLER KATILMALI?

Yapay zeka alanında çalışan, yapay zekanın sektörel uygulamaları, başarı hikayeleri hakkında soruları olan, yaptığı işlere yapay zeka ile nasıl bir değer katabileceğini merak eden profesyoneller ile yapay zeka konusunun hem teknolojik hem de sosyal izdüşümleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, tecrübe paylaşımlarından faydalanmak isteyen herkes katılabilir.



Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin düzenlediği TR AI Week’teki geleceği şekillendiren güncel teknolojilerin konu edildiği sunumlar, paneller ve birbirinden farklı eğitimler hakkındaki ayrıntılı bilgiye https://turkiye.ai/traiweek/ adresinden ulaşabilirsiniz.