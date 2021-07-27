Türkiye'de kalma mücadelesi veren İranlı mülteci, idam tehlikesiyle karşı karşıya

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

İran uyruklu mülteci Gholamreza Khajavi (57), 12 yıldan beri Kütahya’da yaşıyor. İran’daki baskıcı rejimi protesto edip kadın haklarını savunduğu için hakkında tutuklama kararı çıkmasını gerekçe göstererek Türkiye’ye yerleşen Khajavi, Kütahya Göç İdaresi’nin hakkında iki yıl önce verdiği mültecilik dosyasının kapatılması kararına göre sınır dışı edilme ile mücadele ediyor. Khajavi, İran’a geri dönerse idam edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

İmza atmak için gittiği Emniyet’te iki yıl önce tanıştığı başka mültecilerin fuhuş çetesi olduğunu öğrenmesi üzerine çetenin kendisini ölümle ve tecavüzle tehdit ettiğini savunan Khajavi, bu durumu Kütahya Göç İdaresi yetkilileri ile paylaştıktan sonra mültecilik dosyasının kapatıldığını öne sürüyor. Khajavi, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Kütahya Göç İdaresi haksız ve asılsız bahaneyle mültecilik dosyamı kapattı. Yakın zamanda beni İran’a geri göndereceklerdir. İran’ın molla rejimindeki infazcılara ve işkencecilere karşı yaklaşık 25 yıllık faaliyet geçmişine sahibim. Faaliyetlerim kadın özgürlüğü ve toplum özgürlüğü üzerine olup bugüne kadar sayısız konuşmalarım ve yazılarım mevcuttur. İdama gönderilmeden önce sesimi tüm dünyaya duyurmak ve bu gerçeği herkesle paylaşmak istiyorum.”

Kütahya Valiliği’nin Uluslararası Koruma başvurusunu 28 Ağustos 2019’da reddetmesi üzerine yargıya başvuran Khajavi, İranlı bir Hıristiyan olarak ülkesine dönmesi halinde kendisine zulüm yapılacağını söylüyor. Türkiye’ye yasal yollardan girdiğini belirterek uluslararası koruma talebinde bulunan ve aleyhine çıkan mahkeme kararlarına itiraz eden Khajavi’nin itirazı en son Ankara 1. İdare Mahkemesi’nce reddedildi. İran’daki kadın haklarını savunduğu için ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Khajavi, tekrar ülkesine dönerse idam edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizerek yetkililerin sesini duymasını talep ediyor.