Türkiye’deki işlemler askıda

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki ABD vatandaşlarına ve yabancılara yönelik terör saldırısı istihbaratı aldıklarını duyuran güvenlik uyarısı yayımladı. Türkiye’deki ABD vatandaşlarına büyük iş ve alışveriş merkezleri ile yabancıların toplandığı yerlerde dikkatli olmaları çağrısında bulunulurken Türkiye’deki ABD diplomatik misyonlarındaki vize dahil tüm hizmetler geçici olarak durduruldu.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yayımlanan güvenlik uyarısında, “ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye olunur” denildi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden bir yetkili, uyarının, değerlendirmeler sonucu yayımlandığını belirterek “Türkiye’de yaşayan Amerikalılar ile büyükelçilik ve konsolosluklarımızı ziyaret eden Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Türk hükümetinin verdiği desteğe minnettarız” ifadelerini kullandı.