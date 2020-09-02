Türkiye'deki vaka sayısı İtalya'yı geçti

02 Eylül 2020 Çarşamba, 22:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 863 bin 137 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya’da son 24 saatte 1326 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 6 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 271 bin 515’e, toplam can kaybı ise 35 bin 497’ye ulaştı. Ülkede 208 bin 201 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Türkiye'de ise son 24 saatte açıklanan verilere göre, 1596 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 45 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 273 bin 301 ve can kaybının 6 bin 462 olduğu açıklandı.

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN İLK 10 ÜLKE ŞÖYLE:

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Brezilya (3 milyon 952 bin 790), Hindistan (3 milyon 823 bin 449), Rusya (1 milyon 5 bin), Peru (657 bin 129), Güney Afrika (628 bin 259), Kolombiya (624 bin 69), Meksika (606 bin 36), İspanya (470 bin 973), Arjantin (428 bin 239) ve Şili (413 bin 145) oldu.