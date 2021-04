Türkiye'nin 6 bin yıllık Yıldız Avcısı heykelciğinin iadesi için ABD'de açtığı dava başladı

The New York Times gazetesinin mercek altına aldığı davaya konu olan heykelcik, 6 bin yaşında. 23 cm boyundaki mermerden oyulmuş, soyut biçimli, perdahlı kadın figürünün başı gökyüzüne bakıyormuş gibi hafifçe yukarı doğru kalkık.

1960'larda ABD'ye götürülen, tenis yıldızı, koleksiyoner Alastair Bradley Martin ile eşi Edith'in mülkiyetine geçen, 2017'de Christie’s tarafından açık artırmaya çıkarılan heykelcik için devreye giren Ankara, müzayede evine 'yağmalanmış tarihi eser' davası açmış, mahkemeden 'ülkede bulunan tarihi eserlerin geniş kapsamlı sahipliğini' gösteren 1906 tarihli bir Osmanlı kararnamesini kanıt kabul ederek eserin gerçek sahibinin kendisi olduğunun teyit edilmesini istemişti.

Buna rağmen açık artırma yapıldı, ancak idole 14.4 milyon dolarlık teklif veren kimliği belirsiz alıcı daha sonra çekildi.

Christie’s Rockefeller Plaza'da bir kasada tutulan heykelciğin geleceğiyle ilgili dava ise Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi'nde başladı.

