Türkiye'nin ciğerleri alevler içinde: Kastamonu'da da orman yangını başladı

30 Temmuz 2021 Cuma, 15:54

Türkiye'nin güney bölgesindeki illerde günlerdir devam eden orman yangınları Orta Karadeniz illerinden Kastamonu'da da başladı



Taşköprü ilçesine bağlı Obrucak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin yanı sıra köy sakinleri de müdahale ediyor.

Yangının çıktığı alanın yakınında buğday tarlalarının bulunması dikkati çekti.

"BÜYÜMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yangın alanına gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlı şekilde olay yerine hareket ettiğini belirtti.

Yangını kontrol altına almak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Partal, "Yangını başlangıç aşamasında kontrol altına almaya çalışıyoruz. Çok büyümeyecek gibi görünüyor. Ekiplerimiz ciddi anlamda müdahale ediyor. İlçemizin bütün ekiplerini seferber ettik." dedi.

