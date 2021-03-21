Türkiye’nin dört bir yanında ‘Hep birlikte mücadele ederek bu kararı geri çektireceğiz’ dediler
Kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından fehsedildi.
“Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula” çağrısıyla dün Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, kararı protesto etti. “Sözleşmeyi uygula, kadını yaşat”, “Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula”, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları atan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’nin her bir maddesinde öldürülen kadınların kanı var. Biz bir kişinin lafıyla sözleşmeyi geri çektirmeyeceğiz. Hep birlikte mücadele ederek bu kararı geri çektireceğiz” ifadelerini kullandı.
"BİR AVUÇ KADIN DÜŞMANI"
Kadın Meclisleri adına konuşan Fidan Ataselim, “Bir avuç kadın düşmanının oyuna muhtaç kalmışlar. Kadınların yaşamakla birlikte daha fazla eşit ve özgür yaşamak istediklerinin farkındalar. Aşırı buluyor bizi aşırı. Sokaklardan bizi alamayacaklar. Geçmişte kaldı o günler geçmişte. Bir şahsın verdiği karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir” dedi. “Kadınlardan o kadar korkuyorlar ki gecenin bir yarısı kararı açıklıyorlar” diyen Ataselim, “Her yer kadın her yer direniş bundan sonra. Milyonlarca kadını durduramayacaklar. Evet daha fazla özgürlük talebimizi bastıramayacaklar. Hiçbir yere gitmiyoruz. O karar geri çekilecek, sözleşme uygulanacak” diye konuştu. Kadıköy’deki eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.
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