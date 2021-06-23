Türkiye'nin hızlı değişen gündemi halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?
Tüm hızıyla değişen ülke gündemini takip etmek, okumaya ve anlamaya çalışmak halkın psikolojisini nasıl etkiliyor? Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Bilge Selçuk ve psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Burhanettin Kaya değerlendirdi
https://www.youtube.com/watch?v=8qowVsiR23c
Türkiye'de ülke gündemi sık aralıklarla hızla ve sert biçimde değişiyor.
Gündemi kimi zaman uluslararası siyasi meseleler, kimi zaman yapılan yeni yatırımlar, kimi zamansa çevre, sağlık, ekonomi gibi farklı alanlarda başlıklar belirliyor.
Peki, tüm hızıyla değişen ülke gündemini takip etmek, okumaya ve anlamaya çalışmak halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?
Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Bilge Selçuk ve psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Burhanettin Kaya ile konuştuk.
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