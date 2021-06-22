İşçiler ayağa kalktı: "Geleceğine sahip çık, MKEK'e sahip çık!"
Kırıkkale'de, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanları, MKEK'in anonim şirkete dönüştürülmek istenmesini miting düzenleyerek protesto etti.
Kırıkkale'de, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanları, MKEK'in anonim şirkete dönüştürülmesini öngören kanun teklifini protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda 'Geleceğine sahip çık. MKEK'e sahip çık' mitingi düzenledi.
Mitinge CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"KABUL ETMİYORUZ"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'nin her şeyi olan MKEK'e sahip çıkmak için geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin göz bebeği Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirilmesi demek, geçmişte Tank Palet'e yapılan, PTT'ye yapılan gibi, Türk Telekom'a yapılan gibi bir milli varlığı gözden çıkarmaktır. Bunu kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz" dedi.
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