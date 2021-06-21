Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

21 Haziran 2021 Pazartesi, 21:30

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'da 19 Haziran'da gözaltına alınan SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ceyhun, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasının yapıldığı bilgisi doğrudur. Mahkemenin görevsizlik kararı verdiği, davanın, Korkmaz'ın yakalandığı bölgedeki Vels Mahkemesinde görüleceği bilgisi de doğrudur" ifadelerini kullandı.

Korkmaz'ın bir sonraki duruşmasının 14 gün sonra yapılacağı bilgisini paylaşan Ceyhun, Korkmaz'a ilişkin basında yer alan haberlere de değinerek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediği bilgisi de kendisinin avukatı tarafından bize teyit edilen bir bilgi" şeklinde konuştu.

Öte yandan Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi Basın Birimi Müdür Yardımcısı Christina Salzborn, AA muhabirinin sorusuna verdiği cevapta, bugünkü duruşmada sınır dışı için tutuklanma kararı alındığını ancak kararın şahsın tutukluluk durumunun sürmesiyle ilişkili olduğunu, sınır dışı edilip edilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Salzborn "Şahıs (Sezgin Baran Korkmaz) bugünkü karara ilişkin henüz itirazda bulunmadı. Sınır dışı edilmesine ilişkin karar ne zaman alınır, onu şu an için söyleyemiyorum ancak tecrübeler doğrultusunda talepte bulunan ülkelerden ek belgeler istenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Güvenlik Kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu gelişme üzerine Türkiye, aynı gün Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci Avusturya makamları nezdinde başlatmıştı.