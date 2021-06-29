Türkiye'yi sarsan Elmalı olayında Habertürk sunucusunun zor anları!

29 Haziran 2021 Salı, 16:45

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağdı.





Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Elmalı'daki istismar mağduru iki çocuğun haberini sunarken sesi titredi.

Gözyaşlarını zor tuttuğu görülen Ersoy, istismarcı anne ve babadan "yaratık" olarak bahsetti.

Ersoy, haberi sunarken şu ifadeleri kullandı:

"Midenizin kaldırmayacağı, aklınızın, merhametinizin asla kabul edemeyeceği başlıklarla bugün karşılaşıyorsunuz. İki yaratık, sokakta görseniz insan zannedersiniz. Hukuk da öyle olmadıklarını anlayacaktır diye umut ediyoruz.

"Bir çocuk kağıda ne çizer?" diye sordunuz birçoğunuz sosyal medyada. Araba çizer, ev çizer, güneş çizer, çiçek çizer... Ama onlar başka şeyler çizdiler kağıtlara. Ama öyle olmasına rağmen serbest kaldılar. Haliyle haklı bir feveran, çığlık ortaya çıktı o çocukların sesini duyurabilmek adına."