Türklerin can ve mal güvenliği tehlikede

21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:33

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Suudi Arabistan hükümetinin Türk mallarına ilişkin 1 Ekimde yürürlüğe koyduğu ambargo kararını TBMM gündemine taşıdı.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Serkan Topal, Suudi Arabistan’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu ifade ederek Dışişleri Bakanlığının bir an önce girişimde bulunmasını istedi.

"PRENSLER DAHİ FİLM ÇEKİYOR"

Serkan Topal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“3 milyar dolarlık ihracat pazarımız olan Suudi Arabistan 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Türk mallarına ambargo uygulamaya başladı. Bununla yetinmeyen Suudi devleti, Türkiye dışından ülkelerine gelse dahi Türk mallarının alınmaması ve tüketilmemesi konusunda en üst düzeyden devlet kampanyası başlattı. Öyle ki Suudi prensleri kampanyaya katılarak tanıtım filmleri dahi çekmektedirler. Suudi Arabistan'da çoğunluğu Hataylı hemşerilerimiz olmak üzere çok sayıda işçimiz ve çok sayıda iş yeri sahibi vatandaşımız da bulunmaktadır. Geldiğimiz noktada vatandaşlarının çalışma özgürlükleri tehdit altında olmakla birlikte, can ve mal güvenlikleri de büyük oranda tehlikeye girmiştir.

Sayın Dışişleri Bakanına sesleniyorum: Suudi Arabistan Hükûmeti nezdinde bir girişimde bulunuldu mu? Vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili ne gibi önlemler alındı? Bu konuda vatandaşlarımıza neden bir an önce bir açıklama yapmıyorsunuz? Bu konu derhâl çözülmelidir.”



