Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için açık çağrı

09 Eylül 2020 Çarşamba, 18:26

Basın açıklamasını bir önceki duruşmada tahliye olan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu okudu. Terkoğlu, tutuklu gazetecilerin biran önce serbest bırakılmasını istedi. Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet TV’ye özel değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri ve gazeteciler, Türkiye’nin yargı sistemine ve yönetimine ilişkin önemli ifadeler kullandılar.