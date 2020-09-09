Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için açık çağrı

Libya şehidinin cenaze haberi nedeniyle 6 aydır cezaevinde olan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Manisa muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ikinci kez hakim karşısına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 18:26
Abone Ol google-news

Basın açıklamasını bir önceki duruşmada tahliye olan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu okudu. Terkoğlu, tutuklu gazetecilerin biran önce serbest bırakılmasını istedi. Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet TV’ye özel değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri ve gazeteciler, Türkiye’nin yargı sistemine ve yönetimine ilişkin önemli ifadeler kullandılar.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler