Tuzla'da apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Tuzla'da dört katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, pencereden yükselen alevler bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, gece yarısı Şifa Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki dört katlı bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İddiaya göre, evin mutfağında başlayan yangın bir anda büyüdü. Binadan alevler yükseldiğini gören yurttaşlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekledi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Bu sırada, söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeye aldırmadan çalışmaları izlediği bazı kişilerin de maske takmadığı görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürülürken, bu anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde binadan yükselen alevler görülürken, çevredekilerin panikle bağırdıkları duyuluyor.
KARISINA KIZIP EVİ YAKTI İDDİASI
Yanan binada oturan Mehmet Kılıç, yangınla ilgili, "Gürültüden dolayı çıktım geldim. Aile tartışması. Eşine sinirlenen erkek şahıs evi yakmış. Polis ve itfaiye geldi, söndürdüler. Herhangi bir can kaybı yok. Binadaki bütün insanlar mağdur. Herkes dışarıda bekliyor, binalarına giremiyorlar. Bildiğim kadarıyla olay bu" diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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