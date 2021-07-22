Twitter 'dislike' tuşunu test etmeye başladı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:16

Twitter’da çoğunlukla politik ve eleştirel konularla ilgili içerikler görüyoruz. Bu mecrada doğal olarak bir görüş herkes tarafından benimsenemiyor ve tartışmalar yapılıyor. Bu durum Twitter’ın doğası haline geldi ve platformun bu bitki örtüsü korunmaya devam ediyor. Bu bağlamda Twitter, uzun süredir gelmesi beklenen dislike özelliği için ilk aşamayı başlattı.

Twitter dislike özelliğini iOS‘ta test etmeye başladı

Baştan söylemeliyiz ki özelliğin herkese açık yayımlanmasına karar verilirse iOS’a özel olmayacak. Geçen yıl Twitter’ın ürün müdürü Kayvon Beykpour, dislike özelliğinin geleceğini doğrulamıştı. Twitter’ın tartışmalı içeriğinden dolayı kullanıcılar zaten bu butonun gelmesini sıklıkla talep ediyordu.

Özellik şu an bazı iOS kullanıcıları için erişilebilir hale geldi. Henüz çok az bir kullanıcı özelliği erken deneyimleme şansına eriştiği için şu an özelliği göremeyebilirsiniz. Dislike’lar ile ilgili bildiğimiz diğer bir detay ise dislike sayısının tweet sahibi ya da bir başkası tarafından görülemeyeceği.

Twitter, tweetlere verilen dislike sayısını görüntülemeye izin vermese de tweetlere verilen cevapların sıralaması buna göre belirlenecektir. Like ve dislike oranı dengeli olan cevaplar öne çıkarken, fazla dislike alan yanıtlar aşağılarda kalacaktır.

Şu anki test süreci yalnızca iOS kullanıcılarına özel olsa da ilerleyen haftalarda diğer platformlar için de destek sunulacaktır. Test sürecinin sonuna gelindiğinde ise özellik herkese açık olarak yayımlanacak.

Kaynak: shiftdelet.net