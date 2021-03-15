Twitter, futbolcu Memphis Depay'ın ismini yazanları engelliyor
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, Hollandalı futbolcu Memphis Depay'ın ismini yazan kullanıcıların hesaplarını 12 saat boyunca engelliyor. Ortada hiçbir sebep yokken Twitter'ın neden böyle bir şey yaptığı ise merak ediliyor.
Popüler sosyal medya platform Twitter, Olympique Lyonnais kulübü forması giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay’ın ismini yazan kullanıcıları engelliyor. Twitter'da "memphis" yazarak tweet atanlar, paylaşımlarının neredeyse anında kaldırıldığını ve bu sözcüğü paylaştıkları için hesaplarının engellendiğini bildiriyor. Bu sözcüğü paylaşanların hesabının 12 saat boyunca yasaklı kaldığı aktarılıyor.
Twitter, futbolcu Memphis Depay'ın ismini (memphis) yazanları Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklıyor. Twitter'da yaşanan bu sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ortada hiçbir sebep yokken Twitter'ın neden böyle bir şey yaptığı merak ediliyor.
DEPAY’IN KULÜBÜNDEN OLAYA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Durumun sosyal medyada gündem olmasının arından Hollandalı forvet oyuncusunun formasını giydiği Olympique Lyonnais kulübü de duruma el attı. Kulübün İngilizce hesabından Twitter'ın resmi hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "Hey, Twitter – Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?" denildi.
Hey, @Twitter - can we talk about him yet? ?? pic.twitter.com/nVn3nY9zBb— Olympique Lyonnais ???????? (@OL_English) March 14, 2021
Bazı Twitter kullanıcıları, kelimedeki belirli harfleri değiştirerek veya ismi büyük harflerle yazarak Twitter algoritmasını kırmayı başardı. Twitter'ın "Memphìs" ve "Memphis" gibi ifadeleri engellememesi dikkat çekti. Sosyal medya platformu, yalnızca Memphis Depay’ın ilk ismini küçük harflerle yazan kullanıcılarını 12 saat boyunca engelliyor.
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