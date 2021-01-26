Twitter haber bülteni platformu Revue'yü satın aldı
Twitter Inc. salı günü yaptığı açıklamada kullanıcılarının kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayımlamalarına yönelik hizmet sağlayan Revue'yü satın aldığını duyurdu.
Twitter Inc. salı günü yaptığı açıklamada kullanıcılarının kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayımlamalarına yönelik hizmet sağlayan Revue'yü satın aldığını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, "Revue, insanların ilgi alanlarından haberdar olmalarına yardımcı olma çalışmalarımızı hızlandıracak" denildi.
Açıklamada, kullanıcıların Revue üzerinden, web sitesinde, Twitter'da ya da başka bir yerde oluşturduklarıyla, her türden yazarın hedef kitlesinden para kazanmanın yolunun sunulacağı da belirtildi.
Twitter açıklamasında, ücretli haber bültenleri aracılığıyla "kalıcı bir teşvik modeli" oluşturulduğu da eklendi ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
Video Haberler
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu