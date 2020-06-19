Twitter Trump’ın paylaşımına 'Değiştirilmiş Medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump’ın kısa süre önce paylaştığı bir videonun altına “Değiştirilmiş medya” etiketi ekledi. Haber kanallarının ırkçılıkla ilgili yalan haberler yaptığını göstermek isteyen Trump, manipüle edilmiş sahte bir video paylaşması üzerine Twitter bu videonun doğru halini paylaşımın altında sundu.
ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki tartışma giderek büyümeye devam ediyor. Twitter, son olarak Trump’ın ırkçılıkla ilgili yalan haberler başlığı altında paylaştığı bir videoya “Değiştirilmiş medya” etiketi ekledi. Trump, CNN’in patlaştığı ve iki çocuğun birbirine sarıldığı videoyu “Trump’a oy veren ırkçı, siyahiyi kovalıyor” başlığıyla verdiğini iddia etmişti. Twitter ise bunun doğru olmadığını bildirdi. Sosyal medya platformunun bu hamlesinin ardından Trump’tan henüz bir açıklama gelmedi.
Twitter, Değiştirilmiş medya etiketiyle birlikte CNN’in bu videoda öyle bir ifade kullanmadığını bildirdi. Şirket, CNN’in eylül 2019’da iki küçük çocuk arasındaki dostluğu gösteren viral bir video olarak paylaşıldığını söyledi. Trump’ın ise bu videonun manipüle edilmiş sahte bir versiyonunu paylaştığını belirtti.
TRUMP NE PAYLAŞMIŞTI?
Trump, biri siyahi diğeri beyaz olan iki çocuğun koşarak birbirine sarıldığı bir videoyu paylaştı. Videonun başında, beyaz çocuğun siyah çocuğun peşinden koştuğu ve bu anların “Trump’a oy veren ırkçı, siyahiyi kovalıyor” altyazısıyla bir medya kanalında paylaşıldığı gösteriliyor. Videonun devamında “gerçekte olan” başlığıyla videonun orijinal hali gösterilirken, videonun sonunda ise “Sorun Amerika’nın değil. Sorun yalancı basının” ifadeleri kullanılıyor.
Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter’la büyük tartışmalara girmişti. Twitter, Trump’ın yaptığı bazı paylaşımların “doğru” hallerini “bilgiyi doğrulama” etiketi altında paylaşmış, bu sebeple de Trump tarafından eleştirilmişti. Twitter’ı 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçlayan Trump, 28 Mayıs’ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.
Kaynak: webtekno.com
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