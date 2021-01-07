Twitter, Trump'ın video mesajına erişimi kısıtladı

Twitter, ABD'de olayların büyümesi üzerine, Trump'ın video mesajına 'Şiddet riski nedeniyle' erişimi kısıtladığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 00:48
Twitter, Trump'ın video mesajına erişimi kısıtladı
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Twitter, ABD'de çıkan olaylar sonrasında, Trump'ın video mesajına erişimi kısıtlayarak, "Şiddet riski nedeniyle yanıtlanamaz, retweetlenemez ya da beğenilemez" notunu düştü.


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