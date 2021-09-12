Uçağı kaçıran anne, oğlunu okula yetiştirmek için bomba ihbarı yaptı
ABD'de ailesiyle uçağı kaçıran bir anne, oğlunun okula yetişebilmesi için sahte bomba ihbarı yaptı. Kadın, bir gün sonra 10 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.
Olay, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood
Uluslararası Havalimanı'nda pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi.
Broward County Şerif Bürosu'nun açıklamasına göre Marina
Verbitsky, Şikago'ya gidecek uçağa biniş saatini kaçırınca ailesiyle kapıda
kaldı.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; çocuğunun
derslerine yetişemeyeceğinden korkan 46 yaşındaki Verbitsky, görevlilerin
geçmesine izin vermemesine sinirlendi ve küfredip tepki gösterdi.
Valizlerinin uçakta olduğunu öğrenince iyice öfkelenen
Verbitsky, çantaların birinde bomba olduğunu söyledi.
Bunun ardından kadın yakalanırken henüz havalanmayan uçak
durdurularak bütün yolcular tahliye edildi. Polis ekipleri, yapılan incelemenin
ardından tehdidin asılsız olduğunu tespit etti.
“BU BİR HATAYDI”
New York Post'un aktardığına göre Verbitsky'nin adı
açıklanmayan bir yakını konu hakkında şöyle konuştu:
“Bu bir hataydı. Oğlunun okula gitmesi gerekiyordu ve
Verbitsky bu konuda gergindi. Bir karmaşa yaşandı ama bunun kesinlikle
yaşanmaması gerekiyordu.”
Sahte bomba ihbarı suçlamasıyla tutuklanan Verbitsky, bir
gün sonra 10 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.
Yargıç, Verbitsky'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesine de hükmetti.
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