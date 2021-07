76 milyon TL harcanarak yapılan Balıkesir Merkez Havalimanı'na 18 aydır uçak inmedi

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:43

Yılda 1 milyon yolcu hedefiyle inşa edilen Balıkesir Merkez Havalimanı'na, hizmete açıldığı 18 aydan bu yana tek bir uçak dahi inmedi.

Yapımı 10 Şubat 2020 tarihinde tamamlanan Balıkesir Merkez Havalimanı'yla ilgili bu skandalı Meclis'e taşıyan Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, konu ile ilgili iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

Şahin'in sözleri şöyle:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir merkez havalimanı terminal binası inşaatının tamamlanarak 10 Şubat 2020 tarihinden itibaren her türlü uçuşa hizmet verebileceğini bildirmiş olmasına rağmen, aradan geçen on sekiz aylık sürede bir uçak dahi Balıkesir Merkez Havalimanı’na inmemiştir. 76 milyon 521 bin lira harcama yapılan ve 99 personeli bulunan havalimanı, atıl olarak beklemekte ve her geçen gün köhneleşmektedir. Boşa giden bir yatırım olmaması için Balıkesir Merkez Havalimanı’na mutlaka uçak seferleri düzenlenmeli ve havalimanı çalıştırılmalıdır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri için Balıkesir halkı adına iktidar milletvekillerini ve yetkilileri göreve davet ediyorum."