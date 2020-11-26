Uçakta Covid-19 önlemi: En güvenli yer açıklandı

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:57

Geçtiğimiz günlerde, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), "seyahatin Covid-19 kapma ve yayma riskini artırdığı" konusunda uyarmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, seyahat etmeyi önermese de uzmanlar, mikropların ve virüslerin, uçaklardaki filtreleme sistemi sayesinde kolaylıkla yayılmayacağını ve uçakların güvenli olduğun konusunda bilgiler veriyor.

Business Insider’ın haberinde, bir uçakta enfekte olma olasılığının gerçekte ne kadar olduğu hakkında yapılan araştırmalara göre uçarken corona virüs kapma riskinin düşünülenden daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Özellikle yolcuların ellerini yıkaması ve maske takması halinde uçakların güvenli olduğu belirtilirken uçağın havalandırılmasının da önemli olduğunun altı çizildi.

EN RİSKLİ ALAN KORİDOR TARAFI

Arizona Üniversitesi'nde viroloji profesörü olan ve uçaklarda mikropları inceleyen Charles Gerba, "İnsanlar koridor tarafındaki koltukların yanından yürüdükleri için, salgınlarda ve özellikle corona virüste, insanların virüs kapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla cam kenarında oturmak virüse karşı daha koruyucu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın başındaki kişi olan Georgia Tech Matematik Okulu'nda biyomatematikçi ve Emory Üniversitesi'nde biyoloji ve halk sağlığı merkezi yetkilisi profesör Howard Weiss, Kıtalararası havayolu uçuşları sırasında damlacıklı solunum yolu hastalıklarının davranışları, hareketleri ve bulaşması" başlıklı yazısında, "Uçaklarda normal şartlar altında yaptığımız çalışmada pencere kenarına oturulursa koridordan 1 metreden daha fazla uzakta durmuş oluyoruz. Bu da teması azaltan bir etken. Uçaklarda yolculuk sırasında bir önlem ama maske ve el yıkama yapıldığı takdirde geçerli.

UÇAKLAR NEDEN DAHA GÜVENLİ

Birçok havayolu şirketi uçaklarında orta koltuğu kaldırırken birçok uçakta belirli yolcu olduğu sürece, kapalı, kontrolü nispeten daha kolay ve temizlenebilir bir alan olduğu için uçakların güvenli olabileceğinin altı çiziliyor.

Havayolu şirketlerinin büyük zararlar açıkladığı, turizm sektörünün çok büyük zararlar aldığı corona virüs sürecinde sektörü canlandırmaya yönelik yeni bir adım atılıyor.

Geçtiğimiz gün Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Covid-19 testleri ve aşıları ile ilgili bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşılması yoluyla sınırların uluslararası seyahate yeniden açılmasına yardımcı olacak dijital sağlık pasaportunu piyasaya sürmeye hazırlandığını açıklamıştı.