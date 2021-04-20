Uçaktaki 53 yolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

20 Nisan 2021 Salı, 16:54

Channel News Asia'daki habere göre Hong Konglu yetkililer, Hindistan hava yolu şirketi Vistara'nın 4 Nisan'da gerçekleştirilen Yeni Delhi-Hong Kong seferini yapan uçaktaki en az 53 yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yetkililer, 188 yolcu kapasitesine sahip uçakta kaç kişinin seyahat ettiğini açıklamazken Covid-19 test sonuçlarının Hong Kong’da uygulanması zorunlu olan üç haftalık karantina süresinde ortaya çıktığını belirtti.

KARANTİNA SIRASINDA TESPİT EDİLDİ



Amerikan Bilim Adamları Federasyonu epidemiyologlarından Eric Feigl-Ding, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, sadece 8 vakanın, otel karantinası başlamadan önce, diğer vakaların ise karantina sırasında tespit edildiğini ifade etti.

Eğer otel karantinası olmasaydı bütün bu vakaların Hong Kong’a yayılabileceğini ifade eden Feigl-Ding, sınır karantinasının önemine dikkati çekti.

Hong Kong’da, ocak ayında dördüncü dalga kontrol altına alındığından bu yana uçakta tespit edilen toplam vaka sayısından daha az günlük vaka kaydediliyor.

TÜM UÇUŞLARININ YASAKLANDIĞINI DUYURMUŞTU



Hong Kong'daki yetkililer, koronavirüsün "N501Y" varyantının ilk kez tespit edilmesi üzerine, pazar günü Hindistan, Pakistan ve Filipinler’i "aşırı yüksek riskli" ülkeler olarak kategorize etmiş ve bu ülkelerin 20 Nisan-3 Mayıs arasındaki tüm uçuşlarının yasaklandığını duyurmuştu.

Koronavirüs salgınının ilk vurduğu yerlerden biri olan Hong Kong, yoğun nüfusuna rağmen giriş çıkışlardaki sıkı tedbirler, sosyal mesafe kuralının uygulanması ve yaygın maske kullanımı sayesinde salgını kontrol altına alabilmişti.