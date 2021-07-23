Udinese teknik direktöründen Stryger Larsen açıklaması

İtalya Serie A takımlarından Udinese’nin teknik direktörü Pierpaolo Marino, adı Galatasaray ile anılan Stryger Larsen’in takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2021 Cuma, 17:26
Udinese teknik direktöründen Stryger Larsen açıklaması
Abone Ol google-news

Pierpaolo Marino, İtalya’da yayın yapan Radio Marte’ye verdiği röportajda takımın durumuna ve transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalyan antrenör, Galatasaray’ın gündemindeki Stryger Larsen’in durumuna açıklık getirirdi.

“TEKLİFLER VAR”

Marino, Larsen ile ilgili şunları söyledi; “Stryger Larsen ile ilgilenen birçok kulüp var ve teklifler geliyor. Galatasaray iyi bir teklif yaptı. Bir yıllık sözleşmesi var ancak kontrat yenilemek için görüşme yapmadık. Muhtemelen takımdan ayrılacak.”

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 35 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 2 gol kaydetti. Larsen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka ile yarı finalde mücadele etmişti. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler