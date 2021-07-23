Udinese teknik direktöründen Stryger Larsen açıklaması

23 Temmuz 2021 Cuma, 17:26

Pierpaolo Marino, İtalya’da yayın yapan Radio Marte’ye verdiği röportajda takımın durumuna ve transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalyan antrenör, Galatasaray’ın gündemindeki Stryger Larsen’in durumuna açıklık getirirdi.

“TEKLİFLER VAR”

Marino, Larsen ile ilgili şunları söyledi; “Stryger Larsen ile ilgilenen birçok kulüp var ve teklifler geliyor. Galatasaray iyi bir teklif yaptı. Bir yıllık sözleşmesi var ancak kontrat yenilemek için görüşme yapmadık. Muhtemelen takımdan ayrılacak.”

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 35 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 2 gol kaydetti. Larsen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka ile yarı finalde mücadele etmişti.