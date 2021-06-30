UEFA anlaşması bitti ama Galatasaray transferde mali sıkıntılar yaşıyor
UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması bitmesine rağmen Sarı-Kırmızılı kulübün mali sıkıntıları sürüyor
Galatasaray’da gözler transfere çevrilirken UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması bitmesine rağmen Sarı-Kırmızılı kulübün oyuncu satmadan yeni isimleri kadrosuna katmasının zor olduğu öğrenildi. G.Saray’ın, takım bütçesini, Türkiye Futbol Federasyonu’nun
belirlediği 546 milyon 850 bin 687 TL’lik harcama limitini aşmadan oluşturması gerekiyor. Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim, sponsorluk ve kulübe gelir getirecek mali projeler üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar artık son bulan UEFA Finansal Fair-Play anlaşmasındaki “sattığın kadar oyuncu alabilirsin” kuralını halen devam ediyormuş gibi uygulamak zorunda kalacak. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfer temaslarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna yapacağı takviyeler için yüksek bonservis maliyetinin altına girmek istemiyor. Ayrıca yeniden kiralanması istenen Gedson Fernandes, Onyekuru, Halil Dervişoğlu için kaynak yaratılmaya çalışılıyor. Bu noktada ise gözler, maaşı yüksek olan bazı oyuncuların yanı sıra transfer teklifi alması muhtemel, bonservis geliri yaratabilecek futbolculara çevrildi.
TEKLİF BEKLENİYOR
Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Ligi’nde geçiren Diagne, resmi teklif gelmesi halinde gönderilmesine sıcak bakılan isimlerin başında geliyor.
Sözleşmesi uzatılmayan ve 1 yıllık kontratı kalan Luyindama da satışına onay verilen oyuncular arasında. Son dönemde büyük çıkış yakalayan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu’na beklenen seviyelerde teklif gelirse değerlendirilecek. Talep olursa Marcao da bu listeye eklenecek. Yüksek maaşları nedeniyle Galatasaray’ın kadro maliyetinin büyük bölümünü oluşturan Falcao, Feghouli ile Babel için de benzer düşüncenin olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılılar, adı bazı kulüplerle anılan Falcao’dan hem bir miktar bonservis geliri elde etmek hem de yüksek maliyetinden çıkmanın hesaplarını yapıyor. Aynı düşüncenin Feghouli ile Babel konusunda da olduğu, teklif gelirse ayrılığa sıcak bakıldığı bildirildi.
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