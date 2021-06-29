Galatasaray'da Mehmet Remzi Sanver kimdir, görevi nedir?

29 Haziran 2021 Salı, 21:04

Galatasaray'da, LGBT simgesi taşıyan tişört giymesi nedeniyle hedef gösterilen Taylan Antalyalı'ya yaptığı açıklamayla destek olan yönetim kurulu sözcüsü Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, sosyal medyada konuşulan isimler arasında.

Göreve yeni gelen Burak Elmas yönetiminin bir parçası olan Sanver, 7 Haziran 1970'te İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Sanver, 1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı. Sanver, mezun olmasının ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi oldu. Sanver, 1995 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamladı.

2011 ve 2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan Remzi Sanver, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda 2010-2013 yılları arasında "büyük üstatlık" görevini yürüttü.

İki çocuk babası olan Sanver, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın eski "Üstad-ı Azam"ıdır ve 33. derece masondur.

Sanver'in ödülleri şu şekilde:

2007 - Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim Adamı Ödülü.

2005 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mustafa Parla Vakfı, Bilimsel Araştırma Ödülü.

2002 - Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Bilimler Ödülü.

1998 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Entegre Doktora Programı Bursu.

1996 / 1998: Türk Akademisi, Entegre Doktora Programı Bursu.

REMZİ SANVER'İN AÇIKLAMALARI

Sanver, akşam saatlerinde GSTV yayınında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Son iki gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır, o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır.

Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırını aşan ifadeleri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum.

Sevgili Taylan kardeşimiz, yönetim kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızdan gurur duyuyoruz ve büyük Galatasaray ailesi olarak seni bağrımıza basıyoruz. Taylan Antalyalı'nın yanındayız. Gerekirse bu dönemde hukuki süreçler dahil olmak üzere Taylan Antalyalı'ya her türlü desteği vermeye hazırız.

Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Galatasaray'ın değerlerinde kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır."