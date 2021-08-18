UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic, AZ Alkmaar'ı 2-0 mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic, AZ Alkmaar'ı 2-0 mağlup ederek play-off turunda ikinci maç öncesi avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Celtic, sahasında AZ Alkmaar'ı 2-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında İskoçya temsilcisi Celtic, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 12. dakikada Kyogo Furuhashi ve 61. dakikada James Forrest'ın golleriyle galibiyete uzandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.
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