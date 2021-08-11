UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile Villarreal karşılaşıyor
UEFA Süper Kupa finalinde bugün Chelsea ile Villarreal, saat 22.00'de Windsor Park'ta karşılaşacak.
Şampiyonların karşılaşması olarak bilinen UEFA Süper Kupa karşılaşması, bugün İngiliz ekibi Chelsea ve İspanyol ekibi Villarreal arasında oynanacak.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini yenen Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde 22 penaltı atışları sonucu kupayı müzesine götüren Villarreal'in karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak.
BARCELONA VE MILAN EN ÇOK KAZANANLAR
UEFA Süper Kupa'yı kazanan takımlarİtalyan ekibi Milan ve İspanya temsilcisi Barcelona oldu.
Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Temsilcimiz Galatasaray, Mario Jardel'in altın golüyle UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında müzesine götürerek, Türkiye tarihinde bir ilke imza atmıştı.
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