UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev
UEFA, FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e Şampiyonlar Ligi müsabakasında görev verdi.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belarus’un FC Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan’ın Ludogorets takımları arasında 13 Temmuz 2021 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki FK Cukaricki Stadyumu’nda saat 22.30’da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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