UEFA'dan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi açıklaması
UEFA, önümüzdeki sezondan itibaren oynanacak olan Konferans Ligi'nin şampiyonluk kupasını tanıttı.
Önümüzdeki sezondan itibaren düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takıma verilecek kupa, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla tanıtıldı. UEFA, aynı zamanda Avrupa Ligi organizasyonunun logosunu Konferans Ligi'nin kurumsal kimliğine uyumlu hale gelmesi için değiştirdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 57,5 santimetre uzunluğundaki ve 11 kilo ağırlığındaki kupada, grup aşamasındaki katılımcı sayısını temsilen, tabandan tepeye kıvrılarak ulaşan 32 altıgen şerit bulunuyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.
Dörderli 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada bitiren 8 takım ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 grup üçüncüsüyle son 16 turuna çıkmak için eleme turu oynayacak.
Maçların Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacağı turnuvanın finali, 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.
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